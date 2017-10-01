Конор МакГрегор: «Знаю, что я бы выиграл, если б реванш с Флойдом состоялся»

Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор готов провести еще один поединок против Флойда Мэйвезера, но сам не планирует вызывать его на бой.

«Меня тошнит от мысли, что маленький ублюдок ушел из бокса. Знаю, что если проведу с ним еще один боксерский бой, то выиграю. Я знаю это. Я прочувствовал его [манеру] в первом бою. Ему потребовалось изменить весь свой подход. Он дрался совсем не так, как в предыдущих боях. Он не понимал, что я делал в ранних раундах. С новыми знаниями, полученными в первом поединке, я бы его победил. В тоже время он ушел с послужным списком 50-0. Я не буду его вызывать. Я всегда рад за бойца, у которого хорошо идут дела.

Посмотрим, как он распорядится таким количеством денег. Может быть, мне снова позвонят, и мы сделаем это еще раз. Он говорил перед боем, что наш следующий поединок будет по правилам ММА. Что он собирается делать? Хочет ли он еще один бой? Сейчас я думаю о том, чтобы затащить кого-то из боксеров в мой мир.

Флойд купил дом за 26 миллионов долларов. Я думаю, что после уплаты налогов за прибыли в последнем бою, уплаты по налогам, которые были до этого, после всех этих больших покупок, думаю, что мне кто-то может позвонить в ближайшее время, и я этого, блин, хочу.

Может быть, Малиньяджи захочет бой по правилам ММА, может быть, Флойд. Возможно, я мог бы заманить Флойда обратно. Мы могли бы провести реванш по правилам бокса или, как он сказал изначально, в рамках ММА», – поделился мыслями МакГрегор.