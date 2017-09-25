Флойд Мэйвезер: «Я опасался причинить МакГрегору необратимые повреждения мозга»

Экс-чемпион мира в пяти весах Флойд Мэйвезер заявил, что не форсировал события в бою против чемпиона UFC Конора МакГрегора из-за того, что опасался причинить оппоненту необратимые травмы головного мозга.

«Его карьера продолжается. Он все еще молод. Это могло бы нанести ему большой урон. Мы должны думать о бойцах. Как, например о моем дяде Роджере. Мне звонили перед тем, как я пришел сюда. Он потерялся, с ним такое случается и никто не может его найти. В итоге он попал в больницу. Так что повреждения мозга случаются [у бойцов].

Если бы я нокаутировал его в первом раунде, критики бы нашли, что сказать. Если бой продолжается немного больше, чем они ожидали, им тоже есть, что сказать. Критика будет, сделаю я это или нет. Они найдут, что сказать, если бой пройдет всю дистанцию.

Мы его хвалим. Не меня, а его. Потому что мне 40 лет, я не выступал два года. Ему 28 лет, он выступающий боец. Он выше и крупнее. У него длиннее руки. На его стороне молодость. Я просто говорю о том, что на бумаге, все преимущества на его стороне. А я вернулся и тренировался недели три и каждый вечер все равно ходил на вечеринки», – сказал Мэйвезер.