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    Владимир Кличко: «Никогда не смогу уважать человека, который является гомофобом и расистом»

    Теги Владимир Кличко Тайсон Фьюри

    Экс-чемпион мира Владимир Кличко высказался о британском боксере Тайсоне Фьюри, который в 2015 году нанес ему первое поражение за 11 лет. Перед тем боем Фьюри заявил, что Кличко бисексуал.

    «Никогда не смогу уважать человека, который является гомофобом и расистом. Комментарии Фьюри были отвратительными, и говорить настолько глупые вещи, мягко говоря, не хорошо. К сожалению, я не смог получить реванш с ним. Но он победил меня в ринге, и как спортсмен заслуживает высокой оценки», – сказал Кличко.

     

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