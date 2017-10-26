Владимир Кличко: «Никогда не смогу уважать человека, который является гомофобом и расистом»

Экс-чемпион мира высказался о британском боксере Тайсоне Фьюри, который в 2015 году нанес ему первое поражение за 11 лет. Перед тем боем Фьюри заявил, что Кличко бисексуал.

«Никогда не смогу уважать человека, который является гомофобом и расистом. Комментарии Фьюри были отвратительными, и говорить настолько глупые вещи, мягко говоря, не хорошо. К сожалению, я не смог получить реванш с ним. Но он победил меня в ринге, и как спортсмен заслуживает высокой оценки», – сказал Кличко.