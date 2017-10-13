Виталий Кличко о желании Фьюри провести бой: «Советую ему меньше употреблять кокаина и стероидов»

Бывший чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал заявление экс-чемпиона Тайсона Фьюри о том, что тот хотел бы провести с ним бой.

«Я могу пожелать Фьюри поменьше употреблять кокаина, который нашли в его крови.

И стероидов поменьше употреблять – это вредно для здоровья спортсменов», – сказал .

Тайсон Фьюри побил младшего брата Виталия, Владимира, но с тех пор не выходил на ринг, в том числе из-за проблем с наркотиками.

46-летний Виталий Кличко завершил боксерскую карьеру в 2012 году. Сейчас он занимает пост мэра Киева.