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    Виталий Кличко о желании Фьюри провести бой: «Советую ему меньше употреблять кокаина и стероидов»

    Теги Виталий Кличко Владимир Кличко Тайсон Фьюри

    Бывший чемпион мира в тяжелом весе Виталий Кличко прокомментировал заявление экс-чемпиона Тайсона Фьюри о том, что тот хотел бы провести с ним бой.

    «Я могу пожелать Фьюри поменьше употреблять кокаина, который нашли в его крови.

    И стероидов поменьше употреблять – это вредно для здоровья спортсменов», – сказал Виталий Кличко.

    Тайсон Фьюри побил младшего брата Виталия, Владимира, но с тех пор не выходил на ринг, в том числе из-за проблем с наркотиками.

    46-летний Виталий Кличко завершил боксерскую карьеру в 2012 году. Сейчас он занимает пост мэра Киева.

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