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    Олег Тактаров: «Конфликта с Федором Емельяненко нет. Ситуацию используют его людишки, которые хотят заработать денег»

    Теги Олег Тактаров Федор Емельяненко

    Олег Тактаров опроверг слухи о конфликте с Федором Емельяненко и считает, что  люди, приближенные к президенту Союза ММА России, используют ситуацию в своих целях.   

    «Конфликта как такового не было. Конфликт – это когда люди ругаются. В моей ситуации поступило заявление, мне позвонили и спросили, как я к этому отношусь. Наверное, просто попали под горячую руку, потому что я только приехал со съемок, был уставший и замерзший. Единственное, я сказал, что это седьмая кляуза, и все. Сказал, что это неприятно.

    Это же все делает не Емельяненко. Он готовится к своим боям. Это люди без штанов, как бы термин подобрать… У людей денег нет, они пытаются заработать. Понятно, что ему говорят, его подпись просто берут. А Федор он парень-то ведомый. Если попадает под чье-то влияние, то достаточно долго под ним остается. У меня с ним нет конфликта – это просто данность такая. Ситуацию используют его людишки, которые просто хотят все и сразу. Хотят заработать денег, а ему что? Ему, по-моему, до этого даже дела нет», – сказал Тактаров.

    Емельяненко vs Тактаров. Большой конфликт из-за детских боев

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