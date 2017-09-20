Судья Александр Калинкин: «Когда бокс судят женщины, они всегда как будто смотрят другой бой или угол перепутали»

Российский боксерский судья Александр Калинкин прокомментировал работу Аделаиды Берд на бое Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

Напомним, Берд отдала победу Альваресу по счетом 118-110, что вызвало удивление даже у промоутера мексиканца Оскара Де Ла Хойи.

– Насколько далека была судья Аделаида Берд от истины, поставив счет 118-110 в пользу Альвареса?

– Очень далеко. Мой счет – 118-110 в другую сторону. Я только шестой и десятый раунд отдал Альваресу. В шестом раунде «Канело» лидировал, а в десятом нанес больше точных ударов. Все. Остальные раунды были за Головкиным. Но я смотрел бой в записи, зная результат.

– Сам поединок для судейства был простым?

– Совершенно. Инициативой полностью владел Головкин. И не отдавал ее ни в одном раунде. Берите любую из четырех версий, преимущество получает боксер, который идет вперед. Даже сомнений нет.

– Какие-нибудь санкции, взыскания или предупреждения к судьям могут быть?

– Никогда не слышал об этом. С 1 по 6 октября будет семинар WBC в Баку. Может быть, что-то там скажут. Но ранее никогда такого не было. Как правило, когда судят женщины, всегда что-то такое происходит. Как будто они смотрят другой бой или угол перепутали. Именно об этом я подумал, когда увидел протокол. Не знаю, как это еще объяснить.

Может, просто посадили судью, который «знает» результат.

Бой Головкина и Альвареса испорчен. Виновата – женщина