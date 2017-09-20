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    Судья Александр Калинкин: «Когда бокс судят женщины, они всегда как будто смотрят другой бой или угол перепутали»

    Теги Геннадий Головкин Александр Калинкин Сауль Альварес

    Российский боксерский судья Александр Калинкин прокомментировал работу Аделаиды Берд на бое Геннадия Головкина и Сауля Альвареса.

    Напомним, Берд отдала победу Альваресу по счетом 118-110, что вызвало удивление даже у промоутера мексиканца Оскара Де Ла Хойи.

    – Насколько далека была судья Аделаида Берд от истины, поставив счет 118-110 в пользу Альвареса?

    – Очень далеко. Мой счет – 118-110 в другую сторону. Я только шестой и десятый раунд отдал Альваресу. В шестом раунде «Канело» лидировал, а в десятом нанес больше точных ударов. Все. Остальные раунды были за  Головкиным. Но я смотрел бой в записи, зная результат.

    – Сам поединок для судейства был простым?

    – Совершенно. Инициативой полностью владел Головкин. И не отдавал ее ни в одном раунде. Берите любую из четырех версий, преимущество получает боксер, который идет вперед. Даже сомнений нет.

    – Какие-нибудь санкции, взыскания или предупреждения к судьям могут быть?

    – Никогда не слышал об этом. С 1 по 6 октября будет семинар WBC в Баку. Может быть, что-то там скажут. Но ранее никогда такого не было. Как правило, когда судят женщины, всегда что-то такое происходит. Как будто они смотрят другой бой или угол перепутали. Именно об этом я подумал, когда увидел протокол. Не знаю, как это еще объяснить.

    Может, просто посадили судью, который «знает» результат.

    Бой Головкина и Альвареса испорчен. Виновата – женщина

     

    Опрос

    Ничья - справедливый итог боя Головкин vs Альварес?

    25108 голосов 41
    • Нет, победил Головкин
      66%
    • Нет, победил Альварес
      8%
    • Да, бой был равный
      26%

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