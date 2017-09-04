Пол Малиньяджи: «Готов подраться с Конором бесплатно. Я нокаутирую его»

Экс-чемпион мира в двух весах Пол Малиньяджи продолжает вызывать на бой чемпиона UFC Конора МакГрегора.

«Я готов рискнуть и подраться с ним бесплатно, просто чтобы врезать ему по зубам несколько раз. Я нокаутирую Конора. Если этого не случится, то я должен буду лишиться хотя бы части своего гонорара.

Думаю, что как только вы понимаете, что Конор делает, вы можете его сломать. Я говорил об этом с самого начала, Конор – не самый храбрый парень в мире. В нем много дерьма. Он шумный и дерзкий. Если честно, то в ММА у него почти всегда есть преимущество из-за его таланта. Вы должны это признать, он и правда талантлив. Но боец проявляет себя, когда сталкивается с проблемами – не в первом раунде и не когда он болтает на пресс-конференции», – сказал экс-чемпион.

Малиньяджи был спарринг-партнером Конора перед боем против Флойда Мэйвезера, но Пол со скандалом покинул тренировочный лагерь МакГрегора после информации о том, что он побывал в нокдауне во время этих тренировок.