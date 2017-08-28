Пол Малиньяджи: «Конор не умеет бить. В его ударах нет никакой силы»

По мнению Пола Малиньяджи, бой Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера доказал то, о чем он говорил раньше – Конор не умеет бить.

«Очевидно, люди теперь понимают, что я не хейтер и я не лжец. Этот парень не умеет бить.

Я имею в виду, что он бьет только руками. Он не знает, как в боксе вкладывать свой вес в удары. Я имею в виду, в этих ударах не было никакой [силы], если вы не заметили.

Я был у ринга и видел, что в этих ударах не было ничего. Но благодаря своим маленьким штучкам передвижениям – острым, неудобным движениям, он выиграл пару раундов. Вы должны отдать ему должное, там, где он этого достоин», – сказал Малиньяджи.

Малиньяджи был спарринг-партнером МакГрегора, но со скандалом покинул лагерь ирландца после того, как было опубликовано фото спорного нокдауна с их тренировок.

Все хвалят Конора за бой с Флойдом. По делу?