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    Флойд Мэйвезер-старший: «Если МакГрегор будет и дальше так боксировать, кто-нибудь его убьет»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Флойд Мэйвезер-старший Конор МакГрегор

    Отец и тренер Флойда Мэйвезера, Флойд Мэйвезер-старший, оценил действия Конора МакГрегора в бою против сына.

    «Нет, я не был впечатлен [действиями МакГрегора]. Я еще не видел, чтобы кто-то говорил так, как он говорил, а затем дрался как он. Я имею в виду, что это было жалко, то, как он дрался. Все эти запрещенные удары, удары по затылку – это безумие. Я сказал сыну, что когда МакГрегор устанет, то для него все кончится.

    Если он продолжит драться и боксировать таким же образом, кто-нибудь его убьет», – сказал Мэйвезер-старший.

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