ЛеБрон Джеймс: «Конор МакГрегор, ты чемпион и просто монстр»

Знаменитый баскетболист ЛеБрон Джеймс выразил восхищение Конором МакГрегором и Флойдом Мэйвезером, бой которых он живьем смотрел в минувшие выходные в Лас-Вегасе.

«Поздравляю Флойда Мэйвезера! 50-0 – беспрецедентно. Было честью и радостью видеть, как творится история.

Конор МакГрегор, ты показал, что ты чемпион и просто монстр. Большое уважение!» – написал Джеймс в твиттере.