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    ЛеБрон Джеймс: «Конор МакГрегор, ты чемпион и просто монстр»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший ЛеБрон Джеймс UFC Конор МакГрегор

    Знаменитый баскетболист ЛеБрон Джеймс выразил восхищение Конором МакГрегором и Флойдом Мэйвезером, бой которых он живьем смотрел в минувшие выходные в Лас-Вегасе.

    «Поздравляю Флойда Мэйвезера! 50-0 – беспрецедентно. Было честью и радостью видеть, как творится история.

    Конор МакГрегор, ты показал, что ты чемпион и просто монстр. Большое уважение!» – написал Джеймс в твиттере.

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