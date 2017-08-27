Джордж Форман: «Экспертам, которые заранее позорили бой Мэйвезер – МакГрегор, стоит извиниться»

Легендарный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман остался довольным поединком Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера.

«Всем экспертам, которые [заранее] позорили бой Мэйвезер – МакГрегор, стоит извиниться. Поединок вышел конкурентным», – написал Форман в твиттере.

Форман – самый возрастной чемпион мира в истории тяжелого веса и бывший противник Мохаммеда Али.