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    Джордж Форман: «Экспертам, которые заранее позорили бой Мэйвезер – МакГрегор, стоит извиниться»

    Теги Джордж Форман Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Легендарный чемпион мира в тяжелом весе Джордж Форман остался довольным поединком Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера.

    «Всем экспертам, которые [заранее] позорили бой Мэйвезер – МакГрегор, стоит извиниться. Поединок вышел конкурентным», – написал Форман в твиттере.

    Форман – самый возрастной чемпион мира в истории тяжелого веса и бывший противник Мохаммеда Али.

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