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    Конор МакГрегор: «Майк Тайсон, сынок, ты видишь перед собой нового Дона Кинга»

    Теги Майк Тайсон Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор не впечатлен словами Майка Тайсона, согласно которым ирландец будет «уничтожен» в бою против Флойда Мэйвезера.

    «Это очень мило, Майк, но ты видишь перед собой нового Дона Кинга, сынок. Деньги теперь у меня», – заявил МакГрегор.

    Также Конор отправил еще одно сообщение тем, кто сомневается в его шансах в поединке против Флойда.

    «Вам придется до конца дней есть свои слова, в то время как я буду есть лобстеров», – написал МакГрегор.

     

    You are all going to eat your words for the rest of your days, while I eat lobster for the rest of mine.

    Публикация от Conor McGregor Official (@thenotoriousmma)

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