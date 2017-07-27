Чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор не впечатлен словами Майка Тайсона, согласно которым ирландец будет «уничтожен» в бою против Флойда Мэйвезера.

«Это очень мило, Майк, но ты видишь перед собой нового Дона Кинга, сынок. Деньги теперь у меня», – заявил МакГрегор.

Также Конор отправил еще одно сообщение тем, кто сомневается в его шансах в поединке против Флойда.

«Вам придется до конца дней есть свои слова, в то время как я буду есть лобстеров», – написал МакГрегор.