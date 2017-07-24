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    Флойд Мэйвезер: «Я не опасаюсь пропустить удар коленом или локтем в бою с Конором»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Экс-чемпион мира по боксу в пяти весах Флойд Мэйвезер в очередной раз прокомментировал свой бой с чемпионом UFC в двух весах Конором МакГрегором.

    «За свою карьеру я видел много людей, использующих трешток. Он неплох. Он – №2, я – №1. Смелость в нем есть.

    Опасаюсь ли пропустить дар с колена или локтя? Пусть рефери делает свою работу. Он будет решительным и честным. Атлетическая комиссия Невады позаботится о том, чтобы все было справедливым.

    Конор МакГрегор – воин и я это знаю. Он будет драться до конца. Он будет относиться к этому бою также, как и я: «Убей или умри». Поверьте мне: этот бой не будет скучным», – сказал Мэйвезер.

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