Экс-чемпион мира по боксу в пяти весах Флойд Мэйвезер в очередной раз прокомментировал свой бой с чемпионом UFC в двух весах Конором МакГрегором.

«За свою карьеру я видел много людей, использующих трешток. Он неплох. Он – №2, я – №1. Смелость в нем есть.

Опасаюсь ли пропустить дар с колена или локтя? Пусть рефери делает свою работу. Он будет решительным и честным. Атлетическая комиссия Невады позаботится о том, чтобы все было справедливым.

Конор МакГрегор – воин и я это знаю. Он будет драться до конца. Он будет относиться к этому бою также, как и я: «Убей или умри». Поверьте мне: этот бой не будет скучным», – сказал Мэйвезер.