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    Конор МакГрегор: «12 раундов по 3 минуты – это ничто. Намного легче, чем ММА»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Чемпион UFC в двух весах Конор МакГрегор не согласен с критиками, которые утверждают, что его выносливости не хватит на 12 раундов боксерского боя против Флойда Мэйвезера. Поединки по правилам ММА, по мнению ирландца, расходуют куда больше сил, чем боксерские бои.

    «Вы говорите о бое против человека весом в 200 фунтов (90,7 кг – столько, по оценке Конора, весил Диас в поединках против него. – Sports.ru). Вы говорите о моментах борьбы в партере, об ударах локтями, коленями, ногами, вы говорите о совсем другом состязании.

    Устать в маленьком боксерском бою, где рефери вмешивается каждый раз, как бойцы входят в клинч? 12 раундов по 3 минуты – это ничто. Не хочу звучать неуважительно, но все это очень просто. Очень просто, если сравнивать с моим видом спорта», – сказал МакГрегор.

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