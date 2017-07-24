Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон эмоционально прокомментировал поединок Конора МакГрегора против Флойда Мэйвезера.

«МакГрегор будет уничтожен. Я рассердился, потому что сперва я подумал, что бой будет по правилам ММА. В этом ведь вся суть – сможет ли боксер побить парня из ММА? Но МакКонор сглупил. Его глупую задницу нокаутируют, потому что Мэйвезер занимается боксом всю свою жизнь, с младенчества. А МакКонор не сможет хватать его или бить ногами. Шансов у него почти нет.

Вся эта история будет захватывающей из-за своей цирковой атмосферы. Но Конор – настоящий персонаж, и Флойд еще не встречался с такими, как он.

Понятно, что у людей останется неприятный привкус после произошедшего, но это все равно произойдет. Я никогда не думал, что это произойдет, но после того как услышал о правилах, то сказал: «Отстойная ситуация для МакГрегора». Конор принял самые отстойные условия за всю историю бокса и ММА», – рассказал Тайсон.