Флойд Мэйвезер полагает, что его поединок против Конора МакГрегора станет не односторонним избиением чемпиона UFC, а упорным противостоянием.

«Он очень сильно хочет выиграть этот бой. Когда бойцы встречаются на ринге с Флойдом Мэйвезером, они могут вести себя двумя способами. В первом случае, парни стараются проводить безопасный для себя бой. Во втором случае, как это было с Майданой, – выходят убивать. [Конор] постарается меня уничтожить, как это делал Маркос Майдана в первом бою со мной. У него тяжелые удары, поэтому мне нужно будет быть осторожным. Не забывайте, я стал старше и уже не могу двигаться, как раньше, поэтому бой будет кость в кость.

Это будет захватывающее зрелище. Он выйдет драться. Он будет идти вперед. И он будет расстроен. Я уже видел такое раньше. Моя задача – делать то, что я обычно и делаю, сохранять самообладание. [Конечно], у него есть шанс. Каждый раз, когда в ринг выходят два воина, все что угодно может случиться. Мы видели такое пару недель назад: парень, который начал заниматься боксом в 18 лет и работал школьным учителем, побил Мэнни Пакьяо, одного из лучших бойцов всех времен», – сказал Мэйвезер.