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    Команды Мэйвезера и МакГрегора устроили свалку на пресс-конференции в Нью-Йорке

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Пресс-конференция Конора МакГрегора и Флойда Мэйвезера в Нью-Йорке получилась самой напряженной из трех, проведенных в рамках медиа-тура.

    В какой-то момент Флойд закричал «Образуйте Вольтрон!» и его охранники обступили МакГрегора. Члены команд двух бойцов начали толкаться между собой, но их быстро разняли.

    Радостный Флойд в этот момент несколько раз крикнул «Йееее! Йеее!» и выдал короткий бой с тенью.

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