Команды Мэйвезера и МакГрегора устроили свалку на пресс-конференции в Нью-Йорке

Пресс-конференция Конора МакГрегора и Флойда Мэйвезера в Нью-Йорке получилась самой напряженной из трех, проведенных в рамках медиа-тура.

В какой-то момент Флойд закричал «Образуйте Вольтрон!» и его охранники обступили МакГрегора. Члены команд двух бойцов начали толкаться между собой, но их быстро разняли.

Радостный Флойд в этот момент несколько раз крикнул «Йееее! Йеее!» и выдал короткий бой с тенью.