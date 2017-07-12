Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Флойд Мэйвезер: «Я уже не могу выжимать результат из собственного тела. Бой с МакГрегором будет последним»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший UFC Конор МакГрегор

    Флойд Мэйвезер сообщил, что уйдет из спорта после боя против Конора МакГрегора.

    «Я уже не тот боец, что был 21 год назад. Не тот боец, что был 10 лет назад. Даже не тот боец, что был два года назад.

    Я говорил сегодня с Элом [Хэймоном] об этом. Я не могу больше выжимать результат из своего тела. Это изнурительно. Подготовка к бою изнурительна. Я больше не могу. Тренировочный лагерь – это жесть. Это будет мой последний бой», – сказал Мэйвезер.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться