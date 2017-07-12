Флойд Мэйвезер сообщил, что уйдет из спорта после боя против Конора МакГрегора.

«Я уже не тот боец, что был 21 год назад. Не тот боец, что был 10 лет назад. Даже не тот боец, что был два года назад.

Я говорил сегодня с Элом [Хэймоном] об этом. Я не могу больше выжимать результат из своего тела. Это изнурительно. Подготовка к бою изнурительна. Я больше не могу. Тренировочный лагерь – это жесть. Это будет мой последний бой», – сказал Мэйвезер.