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    Трансляция боя Мэйвезер – МакГрегор будет стоить 90-100 долларов

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Showtime Конор МакГрегор

    Стала известна цена трансляции боя между Флойдом Мэйвезером и Конором МакГрегором, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

    Телеканал Showtime, который покажет поединок в прямом эфире по системе pay-per-view, предлагает заплатить 89.95 долларов за трансляцию в обычном качестве и 99.95 – за трансляцию в HD качестве.

    Напомним, по такой же цене можно было приобрести в 2015 году трансляцию боя Мэйвезер – Пакьяо. Тогда были проданы рекордные 4,4 млн трансляций, которые принесли организаторам около 400 млн долларов прибыли.

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