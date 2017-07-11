Трансляция боя Мэйвезер – МакГрегор будет стоить 90-100 долларов

Стала известна цена трансляции боя между Флойдом Мэйвезером и Конором МакГрегором, который состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

Телеканал Showtime, который покажет поединок в прямом эфире по системе pay-per-view, предлагает заплатить 89.95 долларов за трансляцию в обычном качестве и 99.95 – за трансляцию в HD качестве.

Напомним, по такой же цене можно было приобрести в 2015 году трансляцию боя Мэйвезер – Пакьяо. Тогда были проданы рекордные 4,4 млн трансляций, которые принесли организаторам около 400 млн долларов прибыли.