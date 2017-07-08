Путин поздравил по телефону Овечкина со свадьбой
Президент России Владимир Путин поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и модель Анастасию Шубскую со свадьбой.
Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская, которая также присутствовала на торжестве.
Путин отправил текстовое поздравление, которое озвучил ведущий шоу Николай Басков, а позже лично связался с Овечкиным по телефону.
Овечкин и Шубская официально зарегистрировали брак в конце августа 2016 года, до этого пара встречалась около двух лет.
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