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    Путин поздравил по телефону Овечкина со свадьбой

    Теги светская хроника Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Владимир Путин

    Президент России Владимир Путин поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и модель Анастасию Шубскую со свадьбой.

    Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская, которая также присутствовала на торжестве. 

    Путин отправил текстовое поздравление, которое озвучил ведущий шоу Николай Басков, а позже лично связался с Овечкиным по телефону. 

    Овечкин и Шубская официально зарегистрировали брак в конце августа 2016 года, до этого пара встречалась около двух лет.

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