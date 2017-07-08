Путин поздравил по телефону Овечкина со свадьбой

Президент России Владимир Путин поздравил нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина и модель Анастасию Шубскую со свадьбой.

Об этом сообщила продюсер Яна Рудковская, которая также присутствовала на торжестве.

Путин отправил текстовое поздравление, которое озвучил ведущий шоу Николай Басков, а позже лично связался с Овечкиным по телефону.

Овечкин и Шубская официально зарегистрировали брак в конце августа 2016 года, до этого пара встречалась около двух лет.

Не на каждой свадьбе президент России поздравляет не только телеграммой , но и звонит лично и гости могут услышать слова Владимира Владимировича Путина ( это осталось за кадром , но мы то слышали ) ! Вот это уровень ! 🇸🇮 Публикация от Yana Rudkovskaya (@rudkovskayaofficial) Июл 8 2017 в 8:45 PDT

Овечкин сыграл свадьбу с Анастасией Шубской