Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Президент Bellator: «Емельяненко – величайший боец всех времен и супергерой»

    Теги Федор Емельяненко Скотт Кокер Мэтт Митрион Bellator

    Президент Bellator Скотт Кокер высоко отозвался о Федоре Емельяненко, проигравшем Мэтту Митриону.

    «Сегодня у Федора не сложилось. Федор достиг уже всего в смешанных единоборствах. Он величайший боец всех времен. Точка.

    Я следил за его карьерой, он легенда. Он тяжеловес и супергерой.

    Вы видели сегодня, как его ждала публика. Этот бой мог сложиться и по-другому. Если бы они встречались 10 раз, счет мог бы быть 5-5», – сказал Кокер.

    40-летний Емельяненко проиграл Митриону техническим нокаутом в рамках шоу Bellator 180.

    Митрион нокаутировал Федора за минуту

    Опрос

    Федор должен завершить карьеру прямо сейчас?

    13696 голосов 54
    • Да
      86%
    • Нет
      14%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться