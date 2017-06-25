Президент Bellator Скотт Кокер высоко отозвался о Федоре Емельяненко, проигравшем Мэтту Митриону.

«Сегодня у Федора не сложилось. Федор достиг уже всего в смешанных единоборствах. Он величайший боец всех времен. Точка.

Я следил за его карьерой, он легенда. Он тяжеловес и супергерой.

Вы видели сегодня, как его ждала публика. Этот бой мог сложиться и по-другому. Если бы они встречались 10 раз, счет мог бы быть 5-5», – сказал Кокер.

40-летний Емельяненко проиграл Митриону техническим нокаутом в рамках шоу Bellator 180.

Митрион нокаутировал Федора за минуту