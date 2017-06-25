Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что промоушен может провести вечер в России с участием Федора Емельяненко.

«Это будет здорово. Я бы этого хотел. Мы говорили о том, чтобы провести что-то в России, но серьезно пока не обсуждали. Если он хочет провести бой в России, значит, мы проведем в России. Я бы хотел поехать, никогда в России не был», – сказал Кокер.

Ранее Емельяненко заявлял о том, «обсуждает возможность» провести бой в России в рамках Bellator.

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