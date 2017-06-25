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    Федор Емельяненко может провести реванш против Мэтта Митриона

    Теги Федор Емельяненко Мэтт Митрион Bellator

    Федор Емельяненко готов провести реванш против Мэтта Митриона.

    «Да, можно было бы», – сказал Емельяненко, отвечая на вопрос о возможном реванше.

    Боец сделал заявление на пресс-конференции после боя.

    «Конечно (хочу продолжать выступать), я же боец», – добавил Федор.

    Митрион нокаутировал Емельяненко в первом раунде поединка. После осторожного начала, бойцы пошли удар на удар, устроив обоюдный нокдаун. Удар Митриона нанес больше ущерба, Мэтт быстро встал и добил лежащего на спине Федора. 

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