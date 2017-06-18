Выдающийся мексиканский боксер и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эрик Моралес не доволен действиями рефери в бою Сергея Ковалева против Андрэ Уорда.

«Рефери Тони Уикс – расист или ему нужны очки? Я начинаю верить, что бокс и правда в кризисе после того, как на HBO Уорда называют лучшим боксером мира вне зависимости от веса. Эти штаны ему великоваты», – написал Моралес в твиттере.

Последняя фраза – примерный испаноязычный аналог русского выражения «не по Сеньке шапка».

Напомним, Тони Уикс остановил бой в восьмом раунде, когда Уорд нанес несколько точных ударов, в том числе ниже пояса, и зафиксировал победу американского боксера техническим нокаутом.