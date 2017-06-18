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    Эрик Моралес: «Рефери боя Ковалев – Уорд – расист или ему нужны очки?»

    Теги Эрик Моралес Сергей Ковалев Андрэ Уорд

    Выдающийся мексиканский боксер и экс-чемпион мира в четырех весовых категориях Эрик Моралес не доволен действиями рефери в бою Сергея Ковалева против Андрэ Уорда.

    «Рефери Тони Уикс – расист или ему нужны очки? Я начинаю верить, что бокс и правда в кризисе после того, как на HBO Уорда называют лучшим боксером мира вне зависимости от веса. Эти штаны ему великоваты», – написал Моралес в твиттере.

    Последняя фраза – примерный испаноязычный аналог русского выражения «не по Сеньке шапка».

    Напомним, Тони Уикс остановил бой в восьмом раунде, когда Уорд нанес несколько точных ударов, в том числе ниже пояса, и зафиксировал победу американского боксера техническим нокаутом.

    Опрос

    Уорд справедливо победил Ковалева?

    7669 голосов 49
    • Да, все по делу
      49%
    • Нет, он победил после запрещенных ударов
      51%

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