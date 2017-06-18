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    Андрей Рябинский: «Охренеть! Результат боя Ковалева против Уорда – беспредел и свинство»

    Теги Сергей Ковалев Андрэ Уорд Андрей Рябинский

    Известный российский промоутер и глава компании «Мир бокса» разочарован работой рефери во втором поединке Сергея Ковалева против Андрэ Уорда.

    «Охренеть! Два подряд удара в пах Ковалеву и рефери объявляет нокаут. Даже не открывая счет! Опять левое судейство. С таким судейством, как в бою Ковалев – Уорд бокс просто теряет смысл. Это уже бред. Опять весь мир видит, как Уорда тянут за уши к «победе».

    Ковалев плохо отбоксировал. Да. Но я не про него. Я про судейство. Это какой-то беспредел и свинство уже», – написал Рябинский в твиттере.

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