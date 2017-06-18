Известный российский промоутер и глава компании «Мир бокса» разочарован работой рефери во втором поединке Сергея Ковалева против Андрэ Уорда.

«Охренеть! Два подряд удара в пах Ковалеву и рефери объявляет нокаут. Даже не открывая счет! Опять левое судейство. С таким судейством, как в бою Ковалев – Уорд бокс просто теряет смысл. Это уже бред. Опять весь мир видит, как Уорда тянут за уши к «победе».

Ковалев плохо отбоксировал. Да. Но я не про него. Я про судейство. Это какой-то беспредел и свинство уже», – написал Рябинский в твиттере.