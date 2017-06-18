Сергей Ковалев проведет реванш против Андрэ Уорда

Сегодня в Лас-Вегасе (США) пройдет бой между чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андрэ Уордом (США) и экс-чемпионом (Россия).

Напомним, что боксеры проводят матч-реванш. 19 ноября 2016 года Уорд по итогам 12 раундов победил Ковалева единогласным решением судей.

Бой начнется в 6.00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка:

Ковалев против Уорда. Онлайн