Сергей Ковалев проведет реванш против Андрэ Уорда
Сегодня в Лас-Вегасе (США) пройдет бой между чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андрэ Уордом (США) и экс-чемпионом Сергеем Ковалевым (Россия).
Напомним, что боксеры проводят матч-реванш. 19 ноября 2016 года Уорд по итогам 12 раундов победил Ковалева единогласным решением судей.
Бой начнется в 6.00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка:
Опрос
Сможет Ковалев взять реванш у Уорда?
6642 голосa
- Да78%
- Нет22%
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.