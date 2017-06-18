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    Сергей Ковалев проведет реванш против Андрэ Уорда

    Теги титульные бои полутяжелый вес Сергей Ковалев Андрэ Уорд бокс

    Сегодня в Лас-Вегасе (США) пройдет бой между чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Андрэ Уордом (США) и экс-чемпионом Сергеем Ковалевым (Россия).

    Напомним, что боксеры проводят матч-реванш. 19 ноября 2016 года Уорд по итогам 12 раундов победил Ковалева единогласным решением судей.

    Бой начнется в 6.00 по московскому времени. Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию поединка:

    Ковалев против Уорда. Онлайн

     

    Опрос

    Сможет Ковалев взять реванш у Уорда?

    6642 голосa
    • Да
      78%
    • Нет
      22%

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