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    Сергей Ковалев: «Уорд победил только благодаря ударам ниже пояса»

    Теги Сергей Ковалев Андрэ Уорд

    Экс-чемпион в полутяжелом весе Сергей Ковалев считает, что остановка его второго боя против Андрэ Уорда была несправедливой.

    «Он победил только благодаря ударам ниже пояса. Это был удар ниже пояса. Я почувствовал его. А потом еще один. Его удар с правой в голову? Да, он был непростым, но не настолько, чтобы я не смог продолжить встречу. Все решил удар ниже пояса. Один удар был низким, другой был пограничным. Я не понимаю, почему был остановлен бой. Я мог бы продолжить даже прямо сейчас», – заявил Ковалев сразу после боя.

    Официальный результат поединка – победа Андрэ Уорда техническим нокаутом в восьмом раунде.

    Опрос

    Уорд справедливо победил Ковалева?

    7715 голосов 49
    • Да, все по делу
      49%
    • Нет, он победил после запрещенных ударов
      51%

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