Экс-чемпион в полутяжелом весе считает, что остановка его второго боя против Андрэ Уорда была несправедливой.

«Он победил только благодаря ударам ниже пояса. Это был удар ниже пояса. Я почувствовал его. А потом еще один. Его удар с правой в голову? Да, он был непростым, но не настолько, чтобы я не смог продолжить встречу. Все решил удар ниже пояса. Один удар был низким, другой был пограничным. Я не понимаю, почему был остановлен бой. Я мог бы продолжить даже прямо сейчас», – заявил Ковалев сразу после боя.

Официальный результат поединка – победа техническим нокаутом в восьмом раунде.