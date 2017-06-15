Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту: «Призываем все мировые федерации заканчивать с международными соревнованиями на территории Украины»

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев призвал все международные спортивные федерации не проводить соревнования на Украине.

Напомним, накануне направлявшихся в Харьков на чемпионат Европы российского боксера Георгия Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков, которые ехали в составе делегации, не пустили на территорию Украины. Государственная пограничная служба Украины сообщила, что запретила въезд на Украину сроком на три года девяти представителям Федерации бокса России из-за посещения Крыма без согласования с Киевом.

«Хотим выразить поддержку нашему боксеру Георгию Кушиташвили, которого Украина не пустила на чемпионат Европы в Харьков. Все мировые федерации мы призываем к тому, чтобы заканчивать с международными соревнованиями на территории Украины.

Чемпионат Европы по боксу, и нашего боксера не пускают. Надуманная причина. Международные соревнования на то и международные, что страна, принимающая их, должна на себя взять обязательства обеспечить безопасность всем спортсменам всех стран, в том числе и гражданам России», – сказал Дегтярев.