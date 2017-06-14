Восемь россиян, направлявшихся на чемпионат Европы по боксу в Харьков, будут депортированы из Украины

Восемь человек из российской делегации, направлявшихся на чемпионат Европы в Харьков, будут возвращены с Украины в Россию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову.

Ранее стало известно, что боксеру Георгию Кушиташвили (вес – до 81 кг), а также пресс-атташе федерации, двум журналистам и нескольким российским болельщикам было отказано во въезде на Украину на чемпионат Европы.

«Нас не пустили на территорию Украины в связи с тем, что мы ранее посещали Крым. Сейчас восемь человек, включая боксера Кушиташвили, будут отправлены в Россию», – сказала Романова.

Ранее в июне Федерация бокса России получила от президента Европейской конфедерации бокса (EUBC) Франко Фальчинелли устные гарантии безопасности национальной команды во время проведения чемпионата Европы по боксу среди мужчин на Украине, сообщает «Р-спорт».

21-летний Георгий Кушиташвили – - чемпион России 2015 года и бронзовый призер чемпионата России 2016 года, мастер сорта по боксу.

42-й чемпионат Европы по боксу 2017 года пройдет во дворце спорта «Локомотив» в Харькове, Украина с 14 по 26 июня 2017 года. Этот турнир является отборочным к чемпионату мира 2017 года, который состоится в Гамбурге с 25 августа по 3 сентября.