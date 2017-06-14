Муслим Гаджимагомедов выступит на соревнованиях вместо депортированного из Украины боксера

Вместо депортированного из Украины Георгия Кушиташвили на чемпионате Европы в Харькове выступит Муслим Гаджимагомедов.

Гаджимагомедов – действующий чемпион России в весовой категории до 81 кг и чемпион Европы по боксу среди молодежи.

«Сейчас мы оформляем замену на Гаджимагомедова и в срочном порядке отправляем (его) туда самолетом», – заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Как сообщил Кремлев, в Крыму выступали практически все члены сборной России по боксу, но не пустили на чемпионат Европы только одного из них.

«AIBA очень возмущена ситуацией, потому что украинцы давали все гарантии в федерацию, сейчас их, получается, обманули просто. [Мы] сами удивлены, что так получилось, потому что у нас, если так взять, практически все боксировали в Крыму. Видимо, украинцы хотят убрать конкурента, видимо, там свой есть боксер в категории (до) 81 кг, и они ее хотят взять. Уже не знают, к чему придраться, провоцируют нас, на что ума хватает, то и делают. У Муслима Гаджимагомедова точно не было боев в Крыму, так что если и его не пустят, то у меня не останется сомнений, что они хотят своего в этой категории провести», — сказал Кремлев.

При этом, по словам Кремлева, Федерация бокса России по-прежнему обсуждает участие Кушиташвили в соревнованиях.