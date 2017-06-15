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    Сергей Ковалев: «Бой Мэйвезера и МакГрегора – это развод, способ вытянуть из вас деньги»

    Теги Флойд Мэйвезер-младший Сергей Ковалев Конор МакГрегор

    Российский боксер Сергей Ковалев высказал мнение о бое между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором МакГрегором, который состоится 26 августа.

    «Я уверен, что этот бой состоится, потому что на нём много заработают и сами бойцы, и все, кто будет так или иначе причастен к его организации. Этот бой – это развод любителей боевых видов спорта, способ вытянуть из них, как можно больше денег. А по исходу боя – всё понятно. По правилам бокса Макгрегору нечего делать против Мейвезера. Было бы интереснее, если бы они подрались в октагоне по правилам UFC. Тогда была бы интрига. А так исход ясен. Просто денег прилично срежут, и всё», — сказал Ковалёв.

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    Кто победит: МакГрегор или Мэйвезер?

    28738 голосов 18
    • Флойд Мэйвезер
      76%
    • Конор МакГрегор
      24%

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