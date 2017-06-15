Российский боксер Сергей Ковалев высказал мнение о бое между экс-чемпионом мира по боксу Флойдом Мэйвезером и чемпионом UFC Конором МакГрегором, который состоится 26 августа.

«Я уверен, что этот бой состоится, потому что на нём много заработают и сами бойцы, и все, кто будет так или иначе причастен к его организации. Этот бой – это развод любителей боевых видов спорта, способ вытянуть из них, как можно больше денег. А по исходу боя – всё понятно. По правилам бокса Макгрегору нечего делать против Мейвезера. Было бы интереснее, если бы они подрались в октагоне по правилам UFC. Тогда была бы интрига. А так исход ясен. Просто денег прилично срежут, и всё», — сказал Ковалёв.