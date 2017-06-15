Букмекеры считают, что Мэйвезер нокаутирует МакГрегора

Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер – абсолютный фаворит анонсированного сегодня боя против чемпиона UFC Конора МакГрегора.

Контора William Hill дает на победу Мэйвезера коэффициент 1.08, на победу МакГрегора – 7.00.

Наиболее вероятной считается победа Флойда нокаутом – 1.91, его победа по очкам оценивается коэффициентом 2.20. Победа МакГрегора нокаутом – 8.00, по очкам – 34.