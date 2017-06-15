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    Букмекеры считают, что Мэйвезер нокаутирует МакГрегора

    Теги Флойд Мэйвезер-младший ставки на спорт Конор МакГрегор

    Экс-чемпион мира по боксу Флойд Мэйвезер – абсолютный фаворит анонсированного сегодня боя против чемпиона UFC Конора МакГрегора.

    Контора William Hill дает на победу Мэйвезера коэффициент 1.08, на победу МакГрегора – 7.00.

    Наиболее вероятной считается победа Флойда нокаутом – 1.91, его победа по очкам оценивается коэффициентом 2.20. Победа МакГрегора нокаутом – 8.00, по очкам – 34.

     

    Опрос

    Кто победит: МакГрегор или Мэйвезер?

    25376 голосов 16
    • Флойд Мэйвезер
      77%
    • Конор МакГрегор
      23%

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