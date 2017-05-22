Президент Союза ММА России Федор Емельяненко прокомментировал избиение первого вице-президента организации Радмира Габдуллина. В субботу в Астане боец Гаджимурад Хирамагомедов проиграл Георгию Кичигину бой за титул чемпиона Fight Nights раздельным решением судей. Несогласный с вердиктом судей, Хирамагомедов вместе со своим братом пришел в номер гостиницы к Габдуллину и в ходе разговора нанес функционеру удар, в результате которого Габдуллин получил двойной перелом челюсти и сотрясение мозга.

«Инцидент, который произошел в Астане, нельзя оставлять без внимания, поведение братьев Хирамагомедовых не должно остаться безнаказанным, – сказал Емельяненко. – Их действия, выполненные исподтишка, не достойны спортсменов, представляющих родину на международных аренах. Ни у одного из руководителей или судей Союза ММА России не может быть конфликта со спортсменом союза, все знают правила: если боец или команда не согласны с судейским решением, то необходимо подавать протест. Не бежать разбираться к судейскому столу, а цивилизованно и в установленном порядке решать свой вопрос.

Радмир Габдуллин – честный и справедливый человек. Его приглашают работать главным судьей на любительских и профессиональных турнирах, Радмир – опытный судья и заслуживает уважения. Союз ММА России разбирается с данным инцидентом, я буду лично следить за развитием ситуации. В субботу соберется этическая комиссия, которая будет состоять из членов президиума и тренерского штаба.

Сейчас с уверенностью могу сказать, что ни один из спортсменов, участвовавших в инциденте, не будет принимать участие в турнирах, проходящих под эгидой Союза ММА России».

В настоящий момент Емельяненко находится в Голландии, где проходит его подготовка к поединку против Мэтта Митриона.