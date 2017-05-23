Братьев Хирамагомедовых оштрафовали за избиение зама Емельяненко

Бойцы Гаджимурад и Гамзат Хирамагомедовы оштрафованы на сумму более 20 тысяч тенге (4 тысячи рублей) за избиение вице-президента Союза ММА России Радмира Габдуллина. Об этом сообщила начальник пресс-службы ДВД Астаны София Колышбекова.

«Был вызов, потерпевший отказался писать заявление. Тем не менее, был составлен административный протокол по факту мелкого хулиганства в соответствии с административным кодексом Республики Казахстан. Каждому было вынесено административное наказание в виде штрафа более 20 тысяч тенге», – сказала Колышбекова.

Напомним, после турнира Fight Nights Global 65, который прошел 20 мая в Астане, боец , проигравший раздельным решением судей Георгию Кичигину, вместе с братом Гамзатом пришел в гостиничный номер первого вице-президента Союза ММА России Радмира Габдуллина. После короткого разговора Габдуллин был избит. Он смог вылететь в Москву, где был экстренно госпитализирован с сотрясением мозга и двойным переломом челюсти.

Позже президент Союза ММА России Федор Емельяненко, заместителем которого является Габдуллин, заявил, что «ни один из спортсменов, участвовавших в инциденте, не будет принимать участие в турнирах, проходящих под эгидой Союза ММА России».

После поражения боец избил вице-президента Союза ММА России. Что об этом известно