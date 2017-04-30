Экс-чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри оперативно отреагировал на вызов Энтони Джошуа. Сразу же после победы над Владимиром Кличко Джошуа заявил, что хочет провести бой против Фьюри.

«Вызов принят. Мы устроим самый грандиозный боксерский бой за 500 лет. Я с тобой поиграю. Ты – мечта для боксера», – ответил Фьюри через твиттер.

В ноябре 2015 года Фьюри нанес Владимиру Кличко первое за 11 лет поражение. С тех пор Тайсон не выходил на ринг.