Сразу же после боя с Владимиром Кличко Энтони Джошуа назвал имя одного из самых желаемых оппонентов.

«Чтобы вы хотели увидеть? – спросил Джошуа у зрителей после своей победы над Кличко. – Я люблю проводить бои.

Тайсон Фьюри много болтает и хочет вернуться в бокс. Я хочу, чтобы 90 000 зрителей увидели еще один великий бой.

Но я готов драться с кем угодно. Я просто наслаждаюсь боксом прямо сейчас».