Энтони Джошуа: «Я хочу еще один великий бой. Тайсон Фьюри много болтает»
Сразу же после боя с Владимиром Кличко Энтони Джошуа назвал имя одного из самых желаемых оппонентов.
«Чтобы вы хотели увидеть? – спросил Джошуа у зрителей после своей победы над Кличко. – Я люблю проводить бои.
Тайсон Фьюри много болтает и хочет вернуться в бокс. Я хочу, чтобы 90 000 зрителей увидели еще один великий бой.
Но я готов драться с кем угодно. Я просто наслаждаюсь боксом прямо сейчас».
КОММЕНТАРИИКомментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.