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    Энтони Джошуа: «Я хочу еще один великий бой. Тайсон Фьюри много болтает»

    Теги Владимир Кличко Тайсон Фьюри Энтони Джошуа

    Сразу же после боя с Владимиром Кличко Энтони Джошуа назвал имя одного из самых желаемых оппонентов.

    «Чтобы вы хотели увидеть? – спросил Джошуа у зрителей после своей победы над Кличко. – Я люблю проводить бои.

    Тайсон Фьюри много болтает и хочет вернуться в бокс. Я хочу, чтобы 90 000 зрителей увидели еще один великий бой.

    Но я готов драться с кем угодно. Я просто наслаждаюсь боксом прямо сейчас».

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