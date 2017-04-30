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    Арнольд Шварценеггер: «Надеюсь, Кличко и Джошуа проведут реванш»

    Теги Владимир Кличко Арнольд Шварценеггер Энтони Джошуа

    Актер и политик Арнольд Шварценеггер, который присутствовал вчера на бое Владимира Кличко и Энтони Джошуа в Лондоне, поделился впечатлениями о поединке.

    «Это был один из самых захватывающих боев, которые я видел. Поздравляю Джошуа с победой, а Кличко с отличным боем. Надеюсь увидеть реванш», – написал Арнольд в твиттере.

    Напомним, Джошуа победил Кличко техническим нокаутом в одиннадцатом раунде.

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