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    Владимир Кличко пока не уверен, будет ли проводить реванш против Джошуа

    Теги Владимир Кличко Энтони Джошуа

    По словам Владимира Кличко, в контракте на поединок с Энтони Джошуа был пункт о реванше, но он пока не решил, воспользуется ли им. 41-летнему боксеру необходимо взять время на раздумья по поводу своей карьеры. Когда-то не проигрывавший 11 лет подряд, Кличко потерпел поражения в двух своих последних поединках.

    «Сегодня победил лучший боксер. Это был зрелищный поединок, в котором оба соперника не избегали боя. Энтони был лучше меня, и я огорчен тем, что у меня сегодня не получилось. Я планировал быть сильнее него, но не удалось. Отдаю дань уважения Энтони, мне понравился поединок. Очень хотел, чтобы руку подняли мне, но он встал (после нокдауна), вернулся в бой и выиграл титулы», – заявил Кличко.

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