Бой за титулы IBF и WBA в супертяжелом весе. Владимир Кличко против Энтони Джошуа

Сегодня в Лондоне пройдет боксерский поединок между чемпионом мира в супертяжелом по версии IBF Энтони Джошуа (Англия) и экс-чемпионом Владимиром Кличко (Украина). Боксеры также оспорят вакантный титул WBA.

Бой начнется в 0.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка смотрите на телеканале «Матч ТВ».

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию боя: Кличко против Джошуа. Онлайн