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    Бой за титулы IBF и WBA в супертяжелом весе. Владимир Кличко против Энтони Джошуа

    Теги IBF WBA Владимир Кличко супертяжелый вес Энтони Джошуа

    Сегодня в Лондоне пройдет боксерский поединок между чемпионом мира в супертяжелом по версии IBF Энтони Джошуа (Англия) и экс-чемпионом Владимиром Кличко (Украина). Боксеры также оспорят вакантный титул WBA.

    Бой начнется в 0.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка смотрите на телеканале «Матч ТВ».

    Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию боя: Кличко против Джошуа. Онлайн

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    • победит Джошуа
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    • победит Кличко
      65%

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