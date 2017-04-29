Бой за титулы IBF и WBA в супертяжелом весе. Владимир Кличко против Энтони Джошуа
Сегодня в Лондоне пройдет боксерский поединок между чемпионом мира в супертяжелом по версии IBF Энтони Джошуа (Англия) и экс-чемпионом Владимиром Кличко (Украина). Боксеры также оспорят вакантный титул WBA.
Бой начнется в 0.00 по московскому времени. Прямую трансляцию поединка смотрите на телеканале «Матч ТВ».
Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию боя: Кличко против Джошуа. Онлайн
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