Чемпион WBA/WBO/IBF в полутяжелом весе Андрэ Уорд заявил, что его не пугает психологическое давление со стороны Сергея Ковалева и его команды.

«Много несоответствующей реальности информации исходит со стороны [Ковалева], – сказал Уорд. – Много лжи. Много тактических приемов в духе старой школы. Но это 2017 год, ребята. Те старые трюки, которые они хотят использовать, не сработают. Теперь у нас есть дата боя. Он пытается продать страх, но мы его не покупаем. Мне плевать, что ты говоришь. Плевать, откуда ты. Все это ничего не значит, братан. Увидимся 17-го июня.

Я не был обязан проводить этот бой. Это бой для вас, поклонников бокса. Бой для боксерского сообщества, потому что все говорили об этом поединке. В тех местах, откуда я родом, оцениваются дела, а не болтовня. Да, это делает заголовки, продает билеты и платные трансляции. Но если вы посмотрите на мою карьеру, то увидите, что я всегда отвечаю за свои слова. 17 июня не будет исключением».

Реванш Ковалева против Уорда состоится 17 июня в Лас-Вегасе.