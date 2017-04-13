Тренер Андрэ Уорда, Вирджил Хантер, считает, что причина снижения активности Ковалева во второй половине против его боксера – чрезмерное употребление водки.

«Вы не можете пить год за годом и не понимать, что в какой-то момент последствия этого вас не настигнут, – заявил тренер. – Я готов заплатить, чтобы удостовериться, что это одна из причин, по которой он устает. Это не перетренированность, это кое-что другое. Просто сейчас ребята остаются активными на протяжении 12 раундов. Но вы не можете пить водку год за годом и надеяться на успешный бой с кем-то вроде Андрэ», – сказал Хантер.

При этом Вирджил уверяет, что не намерен недооценивать российского боксера.

«Я надеюсь на хороший бой. Мы не собираемся недооценивать Сергея Ковалева. Для меня не проблема признать, что до боя с Андрэ я был его поклонником. И я до сих пор его поклонник. Просто не буду его поклонником 17 июня. Это не треп, я восхищаюсь его мастерством. Я всегда знал, что если у нас состоится бой, то он будет жестоким, трудным и выматывающим. Я ожидаю того же 17 июня», – сказал Хантер.