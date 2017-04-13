Сергей Ковалев прокомментировал последнее заявление Вирджила Хантера, тренера Андре Уорда. Напомним, Хантер заявил, что «водка – одна из причин того, что Ковалев устает в ринге».

«Большинство людей сказали, что в первом поединке с Уордом меня засудили. Получается, Уорд настолько крут, что я побил его даже пьяным?

Все это очень смешно. И я не пью – забочусь о своем здоровье», – сказал Ковалев.