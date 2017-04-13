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    Сергей Ковалев: «Уорд настолько крут, что я побил его даже пьяным?»

    Теги Сергей Ковалев Андрэ Уорд Вирджилл Хантер

    Сергей Ковалев прокомментировал последнее заявление Вирджила Хантера, тренера Андре Уорда. Напомним, Хантер заявил, что «водка – одна из причин того, что Ковалев устает в ринге».

    «Большинство людей сказали, что в первом поединке с Уордом меня засудили. Получается, Уорд настолько крут, что я побил его даже пьяным?

    Все это очень смешно. И я не пью – забочусь о своем здоровье», – сказал Ковалев.

     

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