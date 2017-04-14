Промоутер Ковалева: «Мы хотели запросить нейтральных судей для поединка против Уорда, но он против»
Глава компании Main Events и промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува сообщает, что у нее не получилось добиться назначения нейтральных судей для поединка Ковалев-Уорд 2.
«По правилам [Атлетической комиссии Невады] именно они выбирают судей для боя, – сказала Дува. – Мы хотели попросить их назначить нейтральных судей, но Андрэ Уорд выступил против».
Под «нейтральными судьями» промоутер понимает специалистов не из России или США.
Напомним, что первый поединок Ковалев-Уорд закончился победой Андрэ судейским решением, которое многие зрители и специалисты посчитали спорным.
Реванш Ковалева против Уорда состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США).
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