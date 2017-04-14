Глава компании Main Events и промоутер Сергея Ковалева Кэти Дува сообщает, что у нее не получилось добиться назначения нейтральных судей для поединка Ковалев-Уорд 2.

«По правилам [Атлетической комиссии Невады] именно они выбирают судей для боя, – сказала Дува. – Мы хотели попросить их назначить нейтральных судей, но Андрэ Уорд выступил против».

Под «нейтральными судьями» промоутер понимает специалистов не из России или США.

Напомним, что первый поединок Ковалев-Уорд закончился победой Андрэ судейским решением, которое многие зрители и специалисты посчитали спорным.

Реванш Ковалева против Уорда состоится 17 июня в Лас-Вегасе (штат Невада, США).