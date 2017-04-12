Глава компании Top Rank Боб Арум хочет, чтобы его боксер Александр Гвоздик приехал в Лас-Вегас 17 июня, на поединок Сергея Ковалева против Андрэ Уорда.

«Я хочу, чтобы он был в Лас-Вегасе 17 июня [на бое Ковалев-Уорд]. Думаю, что он мог бы нокаутировать и Ковалева, и Уорда за один вечер», – заявил Арум.

Украинец Гвоздик (13-0, 11 нокаутов) – №4 рейтинга WBC в полутяжелом весе. Недавно шли разговоры о бое между Гвоздиком и 3-м номером рейтинга Джоном Смитом, победитель которого должен встретиться с Адонисом Стивенсоном.

«Если это бой, который ведет в никуда, то зачем он? Если же Стивенсон будет обязан встретиться с победителем без оправданий и проволочек, то да. Не сомневаюсь, что Гвоздик вырубит Стивенсона до конца шестого раунда», – сказал Арум.