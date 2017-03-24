Бой Федора Емельяненко и Мэтта Митриона официально перенесен на 24 июня

Руководство Bellator официально подтвердило перенос боя Федора Емельяненко против Мэтта Митриона на 24 июня. Поединок состоится в рамках вечера Bellator 180 на знаменитой арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США).

Главный бой вечера – Чейл Соннен против экс-чемпиона Pride Вандерлея Силвы. Чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер проведет защиту титула против непобежденного претендента Брента Примуса. Экс-боец UFC Лоренц Ларкин сразится с чемпионом организации в полусреднем весе Дугласом Лимой.

«24 июня состоится самое масштабное мероприятие в истории промоушена», – заявил президент компании Скотт Кокер.

Изначально поединок Емельяненко-Митрион должен был состояться 18 февраля в рамках вечера Bellator 172, но за несколько часов до начала мероприятия у Митриона обнаружили камни в почках, и он был вынужден сняться с боя.