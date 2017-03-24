Наверх
Загрузить фотографиюОчиститьИскать
    Мобильные приложения
    Sports.ru

    Бой Федора Емельяненко и Мэтта Митриона официально перенесен на 24 июня

    Теги Вандерлей Силва Федор Емельяненко Скотт Кокер Чел Соннен Мэтт Митрион Bellator Майкл Чендлер

    Руководство Bellator официально подтвердило перенос боя Федора Емельяненко против Мэтта Митриона на 24 июня. Поединок состоится в рамках вечера Bellator 180 на знаменитой арене Мэдисон-сквер-гарден в Нью-Йорке (США).

    Главный бой вечера – Чейл Соннен против экс-чемпиона Pride Вандерлея Силвы. Чемпион Bellator в легком весе Майкл Чендлер проведет защиту титула против непобежденного претендента Брента Примуса. Экс-боец UFC Лоренц Ларкин сразится с чемпионом организации в полусреднем весе Дугласом Лимой.

    «24 июня состоится самое масштабное мероприятие в истории промоушена», – заявил президент компании Скотт Кокер.

    Изначально поединок Емельяненко-Митрион должен был состояться 18 февраля в рамках вечера Bellator 172, но за несколько часов до начала мероприятия у Митриона обнаружили камни в почках, и он был вынужден сняться с боя.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться