Мэтт Митрион рассказал в эфире передаче The MMA Hour о своем самочувствии и перспективах возвращения в бои.

«В данный момент у меня шесть-семь камней в правой почке, а в левой нет ни одного, – сказал Митрион. – В среду я буду у врача, это хирург Эми Крамбек из Индианаполиса, она сразу проведет мне операцию.

Взявшиеся из ниоткуда камни в почках стоили компании Bellator миллионы долларов, они лишили мир ММА отличного поединка. Я задолжал фанатам бой, задолжал Федору бой. Мы с Федором должны фанатам бой, и я позабочусь об этом.

Проблема проявилась в пятницу. На взвешивании мне пришлось делать вид, что со мной все в порядке, чтобы Федор не видел меня в болезненном состоянии. Но потом стало еще хуже. В субботу Bellator приняло решение отвезти меня в госпиталь на обследование. Мы приехали туда, рассказали все, а нам ответили: «Похоже, это камни в почках». Подключили к капельнице, повели на сканирование, где мы и увидели камень».

Мэтт по-прежнему хочет провести поединок против Федора Емельяненко.

«Мой бой еще не был перенесен на конкретную дату, но если Федор хочет подождать до мая или июня, то я не против», – заявил боец.