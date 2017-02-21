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    Мэтт Митрион: «У меня шесть камней в правой почке»

    Теги Федор Емельяненко Мэтт Митрион Bellator

    Мэтт Митрион рассказал в эфире передаче The MMA Hour о своем самочувствии и перспективах возвращения в бои.

    «В данный момент у меня шесть-семь камней в правой почке, а в левой нет ни одного, – сказал Митрион. – В среду я буду у врача, это хирург Эми Крамбек из Индианаполиса, она сразу проведет мне операцию.

    Взявшиеся из ниоткуда камни в почках стоили компании Bellator миллионы долларов, они лишили мир ММА отличного поединка. Я задолжал фанатам бой, задолжал Федору бой. Мы с Федором должны фанатам бой, и я позабочусь об этом.

    Проблема проявилась в пятницу. На взвешивании мне пришлось делать вид, что со мной все в порядке, чтобы Федор не видел меня в болезненном состоянии. Но потом стало еще хуже. В субботу Bellator приняло решение отвезти меня в госпиталь на обследование. Мы приехали туда, рассказали все, а нам ответили: «Похоже, это камни в почках». Подключили к капельнице, повели на сканирование, где мы и увидели камень».

    Мэтт по-прежнему хочет провести поединок против Федора Емельяненко.

    «Мой бой еще не был перенесен на конкретную дату, но если Федор хочет подождать до мая или июня, то я не против», – заявил боец.

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