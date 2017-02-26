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    Гонорар Емельяненко за бой в Bellator составляет около двух миллионов долларов

    Теги смешанные единоборства Федор Емельяненко Скотт Кокер Bellator

    Глава Bellator Скотт Кокер рассказал о размере гонорара Федора Емельяненко в Bellator.

    — Ваша команда подписала контракт с легендой мирового ММА Федором Емельяненко. Ходят слухи, что его зарплата составляет около двух миллионов долларов за бой.

    — Порядок цен действительно верный. Федор — легендарный высококлассный боец мирового уровня и стоит своих денег. То, что мы подписали контракт с таким спортсменом, — огромное достижение и удача для нашей компании.

    Емельяненко настолько великий боец, что достоин любой суммы гонорара в своем контракте, поверьте!

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