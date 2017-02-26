Гонорар Емельяненко за бой в Bellator составляет около двух миллионов долларов

Глава Bellator Скотт Кокер рассказал о размере гонорара Федора Емельяненко в Bellator.

— Ваша команда подписала контракт с легендой мирового ММА Федором Емельяненко. Ходят слухи, что его зарплата составляет около двух миллионов долларов за бой.

— Порядок цен действительно верный. Федор — легендарный высококлассный боец мирового уровня и стоит своих денег. То, что мы подписали контракт с таким спортсменом, — огромное достижение и удача для нашей компании.

Емельяненко настолько великий боец, что достоин любой суммы гонорара в своем контракте, поверьте!