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    New York Post: Бой Федора Емельяненко и Мэтта Митриона состоится 24 июня в Нью-Йорке

    Теги Вандерлей Силва Федор Емельяненко Чел Соннен Мэтт Митрион Bellator

    Бой Федора Емельяненко против Мэтта Митриона перенесен на 24 июня и состоится в Нью-Йорке в рамках вечера Bellator 180, сообщает New York Post со ссылкой на источник в промоушене.

    Bellator 180 должен состояться на знаменитой арене Мэдисон-сквер-гарден и будет показан через систему PPV. Также сообщается, что поединок Чейла Соннена против экс-чемпиона Pride Вандерлея Силвы запланирован в качестве главного боя вечера.

    Пока информация о боях Соннен-Силва и Емельяненко-Митрион не подтверждена руководством компании официально.

    Изначально поединок Емельяненко-Митрион должен был состояться 18 февраля в рамках вечера Bellator 172, но за несколько часов до начала мероприятия у Митриона обнаружили камни в почках и он был вынужден сняться с боя.

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