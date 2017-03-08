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    Менеджер Нурмагомедова: «Возможно, Хабиб проведет бой в мае»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов

    Менеджер Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз, в эфире передачи The MMA Hour рассказал о предварительных планах по следующему поединку бойца в UFC.

    «Я пока не говорил с Хабибом о боях. Возможно получится провести бой в мае, но Хабиб не дерется в Рамадан. А Рамадан начинается 26 мая (и заканчивается 25 июня – Sports.ru). Так что бой в мае возможен, но, когда речь идет о здоровье Хабиба, финансовый вопрос отступает на последний план», – сказал Абдель-Азиз.

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