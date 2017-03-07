Менеджер Хабиба Нурмагомедова, Али Абдель-Азиз, в эфире передачи The MMA Hour подробно рассказал о том, что произошло перед отменой боя его клиента против Тони Фергюсона.

«Предполагалось, что в 6 утра мы продолжим сгонять вес, но около 3.45 утра я вошел в его комнату и увидел, что Хабиб мучается от боли, – сообщил Абдель-Азиз. – Я запаниковал, потому что я отношусь к нему не просто как к клиенту, а как к своему младшему брату. Я хотел помочь ему и сперва намеревался набрать 911, но потом решил, что мы сможем отвезти его в больницу. Мы отнесли его в машину всей командой, он даже не мог ходить, и поехали в больницу. По дороге я попытался связаться с UFC. Было около 4 часов утра. Я работаю с UFC уже 8 или 9 лет. И обычно, если что-то случается, вам надо звонить двум людям – матчмейкеру и Дэйне Уайту. Раньше я звонил обоим. Но, разумеется, я не знал кому звонить в 4 утра.

Знаю, что Дэйна вышел из себя и сказал, что я должен был позвонить врачу UFC или официальному представителю Бриане Мэттисон, но я никогда не делал этого раньше. Знаете, Дэйна прав. Жаль, что я не позвонил доктору Дэвидсону. Мы провели в больнице Sunrise почти семь часов и уход там был плохим.

Не знаю, можно ли было спасти этот бой или нет, если бы мы поехали в другую больницу, но первое, что они хотели сделать с Хабибом, это поставить ему капельницу. Я и доктор проспорили с Хабибом полтора часа. Но боль была такой сильной, что он все-таки позволил поставить капельницу с лекарствами. После этого его вес вернулся примерно к 165 фунтам (74,8 кг) и возможность провести бой была потеряна. В больнице не понимают таких вещей, как сгонка веса или UFC. Они просто фиксируют обезвоживание и ставят капельницу.

За два дня до боя у него была небольшая простуда, но он принял витамин С и чувствовал себя нормально. Это было чем-то совсем незначительным, ему даже не нужно было обращаться к врачу. Просто витамин С, отдых и сон. Когда вы гоняете вес, ваша иммунная система ослабляется. Сгонка, уверяю вас, проходила как обычно. В последний раз, когда он дрался с Майклом Джонсоном, он сделал вес. В этот раз что-то пошло по-другому. Болела печень, но, думаю, и обезвоживание сыграло свою роль.

Я уверен, что мы найдем способ решить вопрос. Может быть, начать процесс сгонки веса раньше, за два месяца до боя, а не за шесть недель. Или ему не следует набирать столько веса между боями, хотя Хабиб всегда весит одинаково и всегда укладывался в лимит. Я думаю, что тут проблема не в весе. Просто тело не отреагировало на сгонку правильно».